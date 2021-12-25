فنان عربي شهير يتعرض لأزمة صحية

أصيب المطرب أحمد جوهر نجم التسعينيات بأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إذ بدأ يعانى منذ أسبوعين تقريباً على إثر إصابته بإنيميا فى الدم وفق صحيفة اليوم السابع.

يذكر أن أحمد جوهر التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية عام 1980 وكان بفرقة أم كلثوم للموسقى العربية وفرقة الإنشاد الدينى بالمعهد . حصل بعد ذلك على دبلوم كلية الآثار قسم الإرشاد السياحى بجامعة القاهرة. وله 4 ألبومات وهى إصحى، هايل، شبكنى الهوى، حاسب. والتقى بحميد الشاعري بأول ألبوم لشركة هاي كواليتي الذى احتوى على عدة أغانٍ شبابية حققت شعبية كبيرة لدى شباب التسعينات وبخاصةً أغنيته الشهيرة التى سجلت ميلاده كنجم وفنان، وهي أغنية: "هات لى قلبك".

