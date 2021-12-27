فيلم "سبايدر مان" يتصدر الإيرادات العالمية بمليار دولار في 2021

إذ أضاف "سبايدر مان" إلى ايراداته، وفقاً لتقديرات الاستوديو، الأحد، 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمئة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.الفيلم الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل حقق 467 مليون دولار في دور السينما في أمريكا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم "شانغ شي وأسطورة الخواتم العشرة"، الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقاً خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.يشار إلى أنه أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، من دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.المصدر: الاخبار الان