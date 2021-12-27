إلهام الفضالة تكشف حقيقة انسحاب الفنانين من "أمينة حاف 2"

وأوضحت الفضالة أن الفنانة إيمان فيصل ستكون بديلة لها وأنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل بالفعل.وقالت الفضالة، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات إن انسحاب ليالي دهراب أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إلى أن الأمر تم تداركه جيداً من قبل الشركة المنتجة مؤكدة أن الأمور في كواليس العمل على ما يرام وسط استكمال تصوير المسلسل، وأن إيمان الفيصل ستجيد شخصية عزيزة في العملولفتت إلى أن البعض يحاول اختلاق الشائعات بشأن صناع المسلسل ووجود فنانين آخرين انسحبوا من العمل خلاف ليالي دهراب مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاقوأكدت إلهام الفضالة أن جميع من كانوا في الجزء الأول موجودون دون ليالي فقط، وانضم إليهم فنانون جدد.المصدر: ليالينا