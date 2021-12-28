اغنية تجمع أصيل هميم ومحمود التركي.. هذه تفاصيلها

وظهرت حالة من الانسجام في الغناء بين هميم والتركي، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالأغنية وكلماتها.وكتبت أصيل هميم، قائلة: "جديدي مع الفنان المبدع محمود التركي، أتمنى أن تنال إعجابكم"، فيما شارك التركي ذات المنشور عبر حسابه في "إنستغرام"، متمنياً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وهي من كلمات محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع وماسترينغ محب الراوي، وغيتار فرشيد أدهمي، ومونتاج وتحرير محمد السفير، وإنتاج محمود التركي.تقول كلمات الأغنية في مطلعها: "انت أول شي أذكره.. من افتح عيوني وأنت آخر شي أعوفه لو يموتوني بين قوســـين أنا (أحبك) وعاشگك حد ماكو بعده.. اتركني مشغــول بغرامك وگلبي عنك لا تبعده..".