أول جلسة مصارحة بين غادة عادل وطليقها مجدي الهواري على الهواء (فيديو)

بكت الفنانة المصرية غادة عادل، في أول مواجهة إعلامية مع طليقها المخرج مجدي الهواري.

استضافت حلقة برنامج "بصراحة مع"، المذاع عبر قناة MBC1، الفنانة غادة عادل، وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري.

وتحدثت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، موضحة أن الطلاق أفادهما وأفاد أولادهما، وبقيت بينهما علاقة احترام متبادل.

ووصف طليقها بـ"الأب"، مؤكدة أنها لا تستطيع التعامل مع الأولاد بسبب أن حالاتها النفسية سيئة.

وأكدت غادة عادل، أنها غير راضية عن بعض الأفلام التي قدمتها مع مجدي الهواري، سائلة زوجها السابق عن رأيه في الأفلام التي تقدمها حاليا.

ورفض الهواري مقولة إنه وضعها في إطار يشبهه خلال تلك الفترة، ووصفه بأنه كان الإطار الصحيح في ذلك الوقت، مؤكدا أن "الأفلام اللي تقوم بها غادة في الفترة الأخيرة تهزم بها نفسها وتاريخ قامت به معه".

وعقب مجدي الهواري قائلا: "أنا حسيت إن لما جيتي مصر كنت مش فاهمة الحياة، فخدت على عاتقي أفهمك كل حاجة والصح من الغلط، يمكن كان كتير لكن عذري الوحيد إني كنت خايف عليكي".

وقال الهواري، إن زواجهما كان في سن صغيرة، ولكن أن يظلا متزوجان لمدة 20 عامًا فهذا نجاح كبير.