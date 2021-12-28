اول عمل درامي من ذوي الاحتياجات الخاصة

ويجسد بطولة العمل الدرامي 80%؜ من أصحاب الهمم، حيث يضم كوكبة من 28 مبدعاً صاحب همة قدموا من 11 دولة، من مختلف الأعمار وفئات الإعاقة، بحسب ما أعلنته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.وتباشر شركة فيلم جيت للإنتاج بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تنفيّذ الحلقات الأولى للعمل.وتنوع المشاركون باختصاصاتهم في التمثيل، والكتابة، والإخراج، ومساعدة الإخراج، والتنفيذ، والإنتاج، والتصوير لتحقيق حلم أول عمل فني درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم.وقالت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبر حسابها على “أنستقرام”: “لا حدود للإبداع.. تابعونا خلال الشهرين القادمين لدعم تلك المواهب ليكونوا أعضاءً مساهمين في مسيرة الإبداع، ودمجهم مع الأفراد العاديين في بيئة إبداعية خصبة”.الجدير بالذكر أن فكرة المسلسل بدأت من شركة فيلم جيت وهي شركة مستقلة للإنتاج الفني في أبوظبي تماشياً مع رؤية الشركة لتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المهارات في المجال الفني من مختلف البلدان والأعمار والقدرات.وقامت شركة فيلم جيت بالتواصل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لطلب التعاون في الوصول إلى أصحاب الهمم حول الوطن العربي والتعلم من خبرة المؤسسة العميقة في هذا المجال، وهي الفكرة التي رحبت بها المؤسسة على الفور.