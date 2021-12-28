تامر حسني: فكرة الاعتزال تراودني وهذه الاسباب

تحدث الفنان تامر حسني عن فكرة اعتزاله الفن، موضحًا أن أسباب الاعتزال يمكن أن تكون مختلفة ولا تعود فقط للأسباب الدينية كما أشار في تصريحاته التلفزيونية السابقة.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بإحيائه حفلًا جماهيريًا كبير ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، قائلًا لقناة أبو ظبي: فخور إن الحفلة هي الأكثر جماهيرية بإكسبو دبي 2020، وفخور بالجمهور الذي رأيته اليوم ومدى تفاعلهم الكبير معي.

وأضاف تامر حسني: الصحافة حاجة مهمة لأنها هي التي تبرز مجهودنا، وأشكر جميع المحترمين الذين تواجدوا لتغطية الحفل، أما بالنسبة لفكرة الاعتزال فهي موجودة دائمًا،

ولكن الأسباب يمكن أن تكون حينها عديدة وليست للأسباب الدينية فقط، متابعًا: وقولت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها.