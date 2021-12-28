أصالة تنشر صورة مع زوجها العراقي خلال نومه وتعلق

الصورة التي نشرتها أصالة عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستغرام"، علّقت عليها بالقول: "الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي".

ونشرت صورة أخرى لزوجها، وعلّقت: "حنين وحليوة وحنين وشهم وحنين وممتع.. هذا الرائع جوزي".وأعلنت النجمة السورية أصالة نصري، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، يوم الاثنين 13 أيلول الماضي.وطرحت أصالة نصري، يوم الخميس 23 كانون الاول الجاري، أغنيتها الجديدة "حنين" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات زوجها فائق حسن، ألحان محمود الغياث، وتوزيع موسيقي عثمان عبود.