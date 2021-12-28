عراقي يخترق حساب فنانة مصرية مشهورة.. والأخيرة ترد: هاكر لذيذ

واطلت حنان من خلال فيديو بعد استرجاع الحساب لتوضح ماذا حدث وتعلق عليها، حيث قالت في الفيديو "مساء الفل وكل سنة وانتوا طيبين طبعا تعرضت لهاكر دمه خفيف وطبعا دا كان مرعب بالنسبالي احساس سخيف أن حد يسرق حاجة بتاعتك.. وزي ما الناس بتقول الهاكر اللذيذ رزق.. شكرا لسؤالكم عليا.. وشكرا لريهام عبد الغفور انها ساعدتني ارجع الاكونت لاني مش بفهم في الحاجات دي".وأعلن مخترق الحساب أنه عراقي الجنسية وقام بتدوين منشور في الحساب قال خلاله: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".وتابع خلال المنشور: "بما إن الست حنان مش بترد بشكل مباشر، فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن هذا الحب، والحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".ولم يكتف الهاكر العراقي، بتدوين هذا المنشور فقط، بل فتح أيضًا، فقرة التساؤلات عبر خاصية "ستوري"، مدونًا: "سؤال أو استفسار قبل ما أرجع الحساب".