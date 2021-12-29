حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وأكد عصام إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر"، أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن شقيقه عادل إمام بخير، ويشعر بالضيق الشديد من ترديد تلك الشائعات ليلا ونهارا.ووجه شقيق عادل إمام رسالة شديدة اللهجة إلى مروجي تلك الشائعات دون علم وتثبت، فى تصريحاته، قائلا: "اتقوا الله.. مفيش حاجة من الكلام ده، ولو تعبان مش هنخبى خالص".أشار إلى أن الفنان عادل إمام كان من أوائل نجوم الفن الذين طبقوا قاعدة العزل الصحي، منذ انطلاق جائحة كورونا، ولا يستقبل إلا أولاده وأحفاده فقط، واعتذر تماما عن عدم الدخول في أية مشروعات فنية.