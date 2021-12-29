Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجار عنيف يهز مطاراً في اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)

فن وثقافة

2021-12-29 | 03:49
إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
21,728 مشاهدة

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن تبرع صديقتها الفنانة إلهام الفضالة بمبلغ مليونين ومئتي ألف دينار عراقي لإجراء عملية جراحية للفتاة العراقية "مريم الركابي".

وكتبت مي العيدان تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيه: "إلهام الفضالة تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي مليونين و200 ألف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها.. أهل العراق، هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لو سمحتو ولا هنتو؟".
 
الكشف عن قيمة المبلغ أثار استياء المغردين الذي أكدوا أنه لا يتجاوز مبلغ 1500 دولار أمريكي. او ما يعادل مبلغ 455 دينارا كويتيا.
 
من جانبها قالت صاحبة حساب "الأوركيدا": "ولااااااشي يسوي الله وكيلج اصلاً ما يكفي اجره طيران من العراق لفرنسا".
 
 
وقبل أيام اعتذرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بعد تأخرها في مساعدة الشابة العراقية مريم الركابي، للمساهمة بعلاجها من التشوهات البليغة التي أصيبت بها.
 
وجاء رد الفضالة عقب خروج الشابة العراقية بمقطع فيديو، قالت فيه إنها "حاولت الاتصال أكثر من مرة مع الفنانة الكويتية وإرسال رسائل إليها دون أن تتلقى أي رد منها"، نافيةً "تكفُل الفنانة الفضالة بعلاجها ومساهمتها بأي مبلغ من أجل ذلك".
 
وقالت الفضالة، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، إنها "تواصلت مع مديرة أعمالها للاستفسار منها عن سبب عدم ردها على العراقية مريم، لتبلغها أنها تلقت عشرات الرسائل من أرقام غريبة ادعت جميعها أنها عائدة للشابة العراقية".
 
وأوضحت الفضالة أنها "أوكلت مهمة متابعة قضية مريم لأشخاص آخرين معها بسبب انشغالها بالتصوير والعمل، وأن مديرة أعمالها طلبت منها مسح الفيديو الذي أعلنت فيه تكفلها بالعلاج لكثرة الاتصالات التي تلقتها من العراق وغيرها، إلا أنها رفضت ذلك".
 
وأضافت أنها "طلبت من مديرة أعمالها التواصل مع مريم، وتم التواصل معها، إلا أن التأخير بتحويل المبلغ سببه انشغالها بالتصوير وعدم تمكنها من التوجه إلى المصرف لتحويل المبلغ لعدم وجود تحويل لدى مريم في العراق عن طريق الهاتف“.
 
وتفجرت قضية الشابة مريم، التي عرفت إعلاميا باسم قضية ”الأميرة مريم“، قبل أيام في العراق، وأثارت غضبا واستنكارا واسعين.
 
وفي تفاصيل القضية، فإن شابا طلب من الفتاة الزواج، لكنها رفضته، لتتعرض عقب ذلك إلى اعتداء، بعد اقتحام أحد الأشخاص منزلها في منطقة المنصور غرب العاصمة بغداد، وقام بسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.
 
وتم توجيه اتهامات إلى الشاب الذي كان ينوي الزواج من مريم، دون إدانة رسمية لغاية الآن.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:20 | 2021-12-29 08:20
08:06 | 2021-12-29 08:06
08:03 | 2021-12-29 08:03
المزيد
اعلان
تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار – عاجل
27.8%
04:47 | 2021-12-28
تعليق هام من تحالف الفتح بشأن تغيير سعر الدولار – عاجل
04:47 | 2021-12-28
إلهام الفضالة تتبرع لـ&quot;الأميرة مريم&quot; بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
17.96%
03:49 | 2021-12-29
إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)
03:49 | 2021-12-29
ماذا ينتظرنا في عام 2022؟.. توقعات &quot;مرعبة&quot; من العرافة العمياء البلغارية
17.65%
03:37 | 2021-12-28
ماذا ينتظرنا في عام 2022؟.. توقعات "مرعبة" من العرافة العمياء البلغارية
03:37 | 2021-12-28
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
15.02%
10:01 | 2021-12-28
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات.. وتكشف السبب (وثيقة)
10:01 | 2021-12-28
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
11.13%
03:03 | 2021-12-29
الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد
03:03 | 2021-12-29
سيول في هذه المناطق.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق
10.45%
02:34 | 2021-12-28
سيول في هذه المناطق.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في العراق
02:34 | 2021-12-28
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.