إلهام الفضالة تتبرع لـ"الأميرة مريم" بمبلغ يغضب الجماهير! (صورة)

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن تبرع صديقتها الفنانة إلهام الفضالة بمبلغ مليونين ومئتي ألف دينار عراقي لإجراء عملية جراحية للفتاة العراقية "مريم الركابي".

وكتبت مي العيدان تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قالت فيه: "إلهام الفضالة تدفع للفتاة العراقية مريم الركابي مليونين و200 ألف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها.. أهل العراق، هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لو سمحتو ولا هنتو؟".

الهام الفضاله تدفع للفتاه العراقيه مريم الركابي مليونين و٢٠٠ الف دينار عراقي لعلاجها وعملياتها . . اهل العراق هذا المبلغ كم قيمته بالدولار لوسمحتوا ولاهنتو؟ pic.twitter.com/HzeHCMElAA — مي العيدان (@mayal3eidan) December 28, 2021

الكشف عن قيمة المبلغ أثار استياء المغردين الذي أكدوا أنه لا يتجاوز مبلغ 1500 دولار أمريكي. او ما يعادل مبلغ 455 دينارا كويتيا.

من جانبها قالت صاحبة حساب "الأوركيدا": "ولااااااشي يسوي الله وكيلج اصلاً ما يكفي اجره طيران من العراق لفرنسا".

ولااااااشي يسوي الله وكيلج اصلاً ما يكفي اجره طيران من العراق لفرنسا — الاوركيده (@Rosy64515113) December 28, 2021

وقبل أيام اعتذرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، بعد تأخرها في مساعدة الشابة العراقية مريم الركابي، للمساهمة بعلاجها من التشوهات البليغة التي أصيبت بها.

وجاء رد الفضالة عقب خروج الشابة العراقية بمقطع فيديو، قالت فيه إنها "حاولت الاتصال أكثر من مرة مع الفنانة الكويتية وإرسال رسائل إليها دون أن تتلقى أي رد منها"، نافيةً "تكفُل الفنانة الفضالة بعلاجها ومساهمتها بأي مبلغ من أجل ذلك".

وقالت الفضالة، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، إنها "تواصلت مع مديرة أعمالها للاستفسار منها عن سبب عدم ردها على العراقية مريم، لتبلغها أنها تلقت عشرات الرسائل من أرقام غريبة ادعت جميعها أنها عائدة للشابة العراقية".

وأوضحت الفضالة أنها "أوكلت مهمة متابعة قضية مريم لأشخاص آخرين معها بسبب انشغالها بالتصوير والعمل، وأن مديرة أعمالها طلبت منها مسح الفيديو الذي أعلنت فيه تكفلها بالعلاج لكثرة الاتصالات التي تلقتها من العراق وغيرها، إلا أنها رفضت ذلك".

وأضافت أنها "طلبت من مديرة أعمالها التواصل مع مريم، وتم التواصل معها، إلا أن التأخير بتحويل المبلغ سببه انشغالها بالتصوير وعدم تمكنها من التوجه إلى المصرف لتحويل المبلغ لعدم وجود تحويل لدى مريم في العراق عن طريق الهاتف“.

وتفجرت قضية الشابة مريم، التي عرفت إعلاميا باسم قضية ”الأميرة مريم“، قبل أيام في العراق، وأثارت غضبا واستنكارا واسعين.

وفي تفاصيل القضية، فإن شابا طلب من الفتاة الزواج، لكنها رفضته، لتتعرض عقب ذلك إلى اعتداء، بعد اقتحام أحد الأشخاص منزلها في منطقة المنصور غرب العاصمة بغداد، وقام بسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وتم توجيه اتهامات إلى الشاب الذي كان ينوي الزواج من مريم، دون إدانة رسمية لغاية الآن.