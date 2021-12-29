أول تعليق لـ إلهام الفضالة بعد زيارة هيا الشعيبي لابنتها في منزل طليقها

هيا الشعيبي ظهرت في فيديو نشره خليل التميمي وهي تقبل ابنته "نور" من الفنانة إلهام الفضالة وتحضنها فيما بادلتها الطفلة نفس المشاعر ووصفت هيا الشعيبي بـ "والدتها" مما أغضب إلهام ودفعها للتعليق على الموضوع بشكل غير مباشر.فيما اعتبر الكثيرون تصرف هيا محاولة لاستفزاز إلهام الفضالة بعد الخلاف الكبير الذي حصل وأدى الى القطيعة بينهما.وبدأت التعليقات والاتهامات للشعيبي بعد نشر التميمي مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" يوثِق فيه الزيارة وهو يستقبل ضيوفه بسعادة، وبدت الممثلة الكويتية جالسة بارتياح على الكنبة وتحتضن ابنة إلهام الصغرى، نور التي فضلت البقاء مع والدها.وظهرت الشعيبي وهي تقبل نور في جبينها وتحتضنها بحب وتردد: "وحشتيني وحشتيني وحشتيني"، ثم طلبت من "نور" إظهار وجهها للكاميرا لتسألها عمّا توَّد قوله لوالدتها؟ فتجيب الفتاة: "أنا أحبك".من جانبها، ردت إلهام الفضالة على فيديو هيا الشعيبي عبر حساباتها المختلفة عبر "السوشيال ميديا، وقالت:" المشكلة أنا أعرف النيات عدل من العشرة وارجع واقول حسبي الله ونعم الوكيل".وأضافت في منشور آخر:" حسبي الله ونعم الوكيل أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي إني مغلوب فانتصر وأجبر قلبي المكسور واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".وفي عبارة أخرى كتبت إلهام الفضالة: "للأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم كذلك البعض يمتلك لسان جميل وقلب أسود".فيما نشرت إلهام صورا على "ستوري" حسابها الرسمي بانستجرام كتبت فيها:" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. حسبي الله ونعم الوكيل"، وأضافت في صورة أخرى: "الله يكفينا شر لطفاء المظاهر".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع الفيديو، واعتبر الكثير من المتابعين أن حركة هيا لإثارة غضب إلهام واستفزازها، في حين رأى البعض الآخر أنها حركة عفوية وصادقة الهدف منها السماح لصديقتها السابقة برؤية ابنتها والاطمئنان عليها.بدأت أزمة إلهام الفضالة وهيا الشعيبي بعد مقطع فيديو وصفت فيه بعض المقربين والأصدقاء بـ"عقارب رمل"، وهو ما صدم متابعيها اللذين اعتبروا أنها تقصد في حديثها إلهام الفضالة، مستنكرين تصاعد الأزمة بينهما إلى هذا الحد على الرغم من عمق صداقتهما.فيما جاء تعليق هيا الشعيبي ووصفها لإلهام الفضالة بالثعابين على خلفية تصريحات لها هاجمت فيها السعوديين، تلك الأزمات كانت كفيلة بوقوع قطيعة بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة وصلت حد ساحات القضاء.