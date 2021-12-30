أزمة صحية طارئة تدخل الفنانة "إلهام الفضالة" إلى المستشفى

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لأزمة صحية طارئة مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استدعت نقلها إلى المستشفى.

ووثق زوجها الفنان شهاب جوهر، وصول سيارة الإسعاف، طالبا من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

ولاحقا، نشر عدة صور من داخل أروقة المستشفى، دون أن يكشف فيما إذا كانت الفنانة الكويتية أجرت عملية جراحية أم لا، ولم يتطرق إلى تفاصيل ما ألمّ بها.

وقبل نقل الفنانة الفضالة للمستشفى بوقت قصير، كانت تحتفل مع شهاب جوهر بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الخميس، إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد.