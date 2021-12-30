2021.. أهم المهرجانات الغنائية العربية وعودة فنية للعراق

شهد العالم العربي خلال عام 2021 عودة مكثفة للمهرجانات الغنائية والموسيقية والفنية بعد تأثيرات كورونا السلبية على إقامتها، لكنها استمرت خلال العام مع تطبيق الإجراءات الوقائية، وحضور كامل العدد لفعاليات المهرجان التي ضمت رموز كبيرة من الغناء على مستوى العالم العربي.



مهرجان الموسيقى العربية في مصر 2021

امتلأت أجواء القاهرة والمحافظات المجاورة، في عام 2021، بأجمل الأصوات الموسيقية في مصر والوطن العربي من خلال الفعاليات المميزة لمهرجان الموسيقى العربية العريق في دورته الـ 30، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بجميع فروعها.

ضمت فعاليات الموسيقى العربية مجموعة من الألوان الطربية الممتعة من نجوم مصر والعالم العربي في الغناء، حيث ضمت وتضم ٣٣ حفلا غنائيا وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية وأقيمت على 6مسارح بثلاث محافظات القاهرة ، محافظة البحيرة ومحافظة الإسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة.



مهرجان محكى القلعة 2021

في واحد من أكبر العلامات والتاريخية في مصر، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي قدمت لمصر والعالم العربي 30 أمسية غنائية مميزة لجمهور "مهرجان محكى القلعة"، الذي أقيمت دورته 29 خلال عام 2021، في أجواء ضوئية وبصرية تاريخية مع جدران القلعة التاريخية الخالدة. ضمت دورة هذا العام، 31 حفل موسيقي متنوع بين نجوم غناء العالم العربي، وعدد من الفرق الموسيقية والغنائية الشهيرة، وتعُد الدورة الأضخم في عدد الحفلات بعد التوقف الاستثنائي بسبب كورونا. انطلقت فعاليات المهرجان من 15 – 30 أب الماضي، حيث تستمر الحفلات على مدار 16 يوم بشكلٍ متصل.



مهرجان بابل الدولي

عودة بعد أكثر من 20 عام شهد عام 2021، علامة فنية مميزة في العراق، وهي عودة مهرجان بابل الدولي بعد توقفه لأكثر من 20 عاماً بعد الاحتلال، وهو واحد من أعرق المهرجانات الموسيقية العربية، وتقام فعالياته في مدينة بابل الأثرية. استمرت فعاليات المهرجان لمدة 5 أيام، من 28 تشرين الاول الجاري وحتى 1 تشرين الثاني المقبل، وضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، الذين أقاموا حفلاتهم في مدرجات مدينة بابل القديمة بمحافظة بابل وسط العراق شارك في الحفل مجموعة غنائية عربية وعراقية

. انطلقت النسخة الأولى من مهرجان بابل الدولي عام 1985، وهو يختص بتقديم العروض الموسيقية والفنون على مختلف أشكالها. عودة بعد أكثر من 20 عام شهد عام 2021، علامة فنية مميزة في العراق، وهي عودة مهرجان بابل الدولي بعد توقفه لأكثر من 20 عاماً بعد الاحتلال، وهو واحد من أعرق المهرجانات الموسيقية العربية، وتقام فعالياته في مدينة بابل الأثرية. استمرت فعاليات المهرجان لمدة 5 أيام، من 28 تشرين الاول الجاري وحتى 1 تشرين الثاني المقبل، وضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي، الذين أقاموا حفلاتهم في مدرجات مدينة بابل القديمة بمحافظة بابل وسط العراق شارك في الحفل مجموعة غنائية عربية وعراقية. انطلقت النسخة الأولى من مهرجان بابل الدولي عام 1985، وهو يختص بتقديم العروض الموسيقية والفنون على مختلف أشكالها.



مهرجان جرش 2021

قدمت الأردن ليالي غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للموسيقى والغناء في دورته الـ 40، جاء فيها أبرز الرموز الغنائية في الوطن العربي. قدمت الأردن ليالي غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للموسيقى والغناء في دورته الـ 40، جاء فيها أبرز الرموز الغنائية في الوطن العربي.



يستضيف المهرجان هذا العام عدد كبير ومتنوع من نجوم الغناء العربي.

مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة ، تأسس سنة 1981. يقدم المهرجان عروضًا فولكلورية راقصة، التي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، إضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية. يستضيف المهرجان هذا العام عدد كبير ومتنوع من نجوم الغناء العربي.مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان فنّي ثَقافي يُقام سنوياً في مدينة جرش الأثريّة ، تأسس سنة 1981. يقدم المهرجان عروضًا فولكلورية راقصة، التي تؤديها فِرق محليّة وعالمية، إضافة إلى رقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والمسرحيات وعروض الأوبرا، وتشتهر بأمسِيات غِنائية لمغنيين عرب وعالميين، ويقدم المهرجان مبيعات للمصنوعات اليدوية التقليدية.



مهرجان مدينة دبي للإعلام 2021

تتمبز دبي بالليالي الفنية والترفيهية المميزة، وأبرزها مهرجان مدينة دبي للإعلام، التي ضمت مجموعة من نجوم الغناء العربي. ضم المهرجان عدد من نجوم الطرب العربي، ولازالت فعالياته مستمرة، حيث تشهد في الـ 15 من كانون الثاني القادم 2022 حفل غنائي عمرو دياب.



الفعاليات الغنائية في موسم الرياض 2021

قدمت العاصمة السعودية الرياض، خلال هذا العام أضخم حدث فني وترفيهي وهو موسم الرياض في دورته الثانية، والذي بدأ في الـ 20 من تشرين الاول الماضي، وضم عدد ضخم من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية التي تلائم الأعمار والفئات كافة.

تميزت الليالي الغنائية في فعاليات موسم الرياض بتجهيزات تكنولوجية عالية لمسارح الحفلات من حيث الإضاءة والديكور والألعاب النارية، التي أضافت واجهة بصرية لاتقل أهمية عن الموسيقية، وتميزت بحضور كامل العدد لجميع الحفلات، وسرعة في بيع التذاكر المخصصة. تتمبز دبي بالليالي الفنية والترفيهية المميزة، وأبرزها مهرجان مدينة دبي للإعلام، التي ضمت مجموعة من نجوم الغناء العربي. ضم المهرجان عدد من نجوم الطرب العربي، ولازالت فعالياته مستمرة، حيث تشهد في الـ 15 من كانون الثاني القادم 2022 حفل غنائي عمرو دياب.قدمت العاصمة السعودية الرياض، خلال هذا العام أضخم حدث فني وترفيهي وهو موسم الرياض في دورته الثانية، والذي بدأ في الـ 20 من تشرين الاول الماضي، وضم عدد ضخم من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية التي تلائم الأعمار والفئات كافة.تميزت الليالي الغنائية في فعاليات موسم الرياض بتجهيزات تكنولوجية عالية لمسارح الحفلات من حيث الإضاءة والديكور والألعاب النارية، التي أضافت واجهة بصرية لاتقل أهمية عن الموسيقية، وتميزت بحضور كامل العدد لجميع الحفلات، وسرعة في بيع التذاكر المخصصة.