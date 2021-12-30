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أبرز الفنانين الذين وضعوا بصماتهم على حائط الشهرة (صور)

فن وثقافة

2021-12-30 | 03:33
أبرز الفنانين الذين وضعوا بصماتهم على حائط الشهرة (صور)
المصدر:
سيدتي
658 مشاهدة

شهد موسم الرياض حتى الآن زيارة ثمانية ملايين شخصٍ، و600 ألف سائح فعالياته المتنوعة، التي تجرى في 14 منطقةً ترفيهية.

ويبرز من بين هذه المناطق "بوليفارد رياض سيتي"، التي تحتضن حفلاتٍ غنائية وموسيقية، ومسارح تُقدَّم عليها أبرز المسرحيات العربية والخليجية، وستستمر فعالياتها على مدار العام.
وتتضمن هذه المنطقة كذلك "حائط الشهرة ‏Wall of fame"، المخصَّص لتوثيق الفنانين المشاركين في موسم الرياض حضورهم فعالياته بوضع بصمتهم على الجدار الطيني بعد الانتهاء من الظهور في الفقرة المخصَّصة لهم.
 
ويحمل الحائط بصمة الفنان راشد الماجد، الذي وضعها بعد الانتهاء من حفلته في موسم الرياض، وبصمة الفنان محمد عبده، الذي وثَّقها عقب غنائه على مسرحٍ يحمل اسمه، كما أحيا خلال الموسم حفلةً بعنوان "أسير الشوق" برفقة عددٍ من الفنانين، إلى جانب تميُّزه خلال الاحتفال بفوز نادي الهلال بدوري أبطال آسيا عبر رقصاتٍ، تصدَّرت الـ "ترند". وسيشارك فنان العرب في نهاية العام الجاري في حفلةٍ بمناسبة رأس السنة.
 
في حين، أُخِذَت بصمة الفنان طلال سلامة من مطعم عبادي الجوهر في منطقة البوليفارد، بينما وضع الفنان عبادي الجوهر بصمته في مسرح محمد عبده.
ويحمل الجدار أيضاً بصمات عددٍ من النجوم العرب، في مقدمتهم الفنانة اللبنانية إليسا التي أحيت حفلتين في موسم الرياض، حيث ظهرت في حفلةٍ في "مدل بيست"، وأخرى مع الشاب خالد، الذي وضع بصمته بدوره في الليلة ذاتها.
 
أما الفنان الكوميدي محمد هنيدي، الذي قدَّم أولى مسرحيات موسم الرياض، وهي "سلام مربع" نوفمبر الماضي، فوضع بصمته بعد الانتهاء من عروض المسرحية، في حين وثَّق الفنان المصري محمد حماقي بصمته على الجدار بعد الحفلة التي التقى فيها جمهوره في "مدل بيست"، كما شارك في حفلةٍ في بوليفارد رياض سيتي،
وفضَّلت الفنانة المصرية أنغام وضع بصمتها في كواليس حفلتها التي جرت على مسرح أبو بكر سالم، كما ظهرت في حفلةٍ أخرى في "أوايسس"، وستحيي حفلةً ثالثة بمناسبة رأس السنة، بينما وثَّق الفنان المصري بيومي فؤاد، الذي شارك في مسرحيتَي "جوازة معفرتة"، و"عائلة تس"، على صفحته في إنستجرام لحظةَ وضع بصمته على جدار الشهرة.
 
واختار الفنان المصري تامر حسني توثيق بصمته بعد حفلته في مسرح أبو بكر سالم، كما أحيا حفلةً في "مدل بيست".
 
وتبرز على جدار الشهرة كذلك بصمة الفنان المصري القدير يحيى الفخراني، والفنان محمد سعد، الذي شارك في مسرحية "اللمبي في الجاهلية"، والفنان الكويتي حسن البلام، الذي قدَّم مسرحية "سوبر ماركت"، وأبدى عبر حسابه في سناب شات إعجابه بالفكرة قائلاً: "البصمة من الأمور التي تكرِّم الفنانين في موسم الرياض، وقد تشرَّفت بوضع بصمتي في الرياض، وإلى جانبي محمد هنيدي". شاكراً صاحب الفكرة.
 
ووضعت الفنانة السورية أصالة نصري بصمتها خلال وجودها في موسم الرياض، الذي أحيت فيه حفلةً في "أوايسس"، كما شاركت في الاحتفال بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا، وفي ليلة "أسير الشوق"، وتستعد حالياً لإحياء حفلةٍ بمناسبة رأس السنة.
 
ووثَّقت الفنانة أحلام بصمتها على الجدار بعد مشاركتها في حفلةٍ فريدة، دشَّنت خلالها ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، ووضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصمتها عقب ظهورها في حفلةٍ بـ "مدل بيست" وأخرى في مسرح محمد عبده مع مواطنها وائل كفوري، الذي كان له نصيبٌ أيضاً بين بصمات الجدار.
 
في حين أُخِذَت بصمة الفنانة نوال الكويتية من منزلها، وقالت عن القالب ممازحةً: "بارد. ستزورون بصماتي". وقد زارت خلال وجودها في العاصمة السعودية معرض "أنا عربية" في واجهة الرياض، كما أحيت حفلةً في "أوايسس"، وتستعد حالياً لإحياء حفلةٍ أخرى في رأس السنة مع عددٍ من المشاهير.
 
وتمَّ توثيق بصمة الفنان العراقي كاظم الساهر بعد إحيائه حفلةً خاصةً في بداية موسم الرياض، والفنان ماجد المهندس عقب ظهوره في ليلةٍ شتويةٍ حالمة. وقد شارك المهندس في حفلةٍ مع يارا في "أوايسس"، وأخرى في "مدل بيست".
 
أما عالمياً، فتبرز على جدار الشهرة بصمة الفنان سلمان خان، الذي أحيا حفلةً فريدة في بوليفارد رياض سيتي.
 
وفي ردود الأفعال على وضع البصمة، نشر الفنان أصيل أبو بكر، الذي أحيا حفلةً في "أوايسس"، وأخرى احتفاءً بتتويج الهلال، مقطعَ فيديو كاملاً من توثيق بصمته، التي أهداها للسعودية. ويستعد أصيل حالياً لإحياء حفلةٍ ثالثة بمناسبة رأس السنة.



بينما عبَّر الفنان فهد الكبيسي عن سعادته بهذه الحفاوة عبر بث "بوستٍ" في صفحته الشخصية بإنستجرام.

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