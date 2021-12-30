Happy Birthday Taehyung.. كيف احتفل عشاق كيم تايهيونغ بعيد ميلاده

وُلد كيم تايهيونغ الشهور بلقب V يوم 30 ديسمبر عام 1995م في مدينة دايغو بدولة كوريا الجنوبية، ونشأ وترعرع في محافظة غوتشانغ، ويذكر أنه لديه أخ وأخت وهو أكبرهم، وبدأت رحلة طموحه لإحتراف الغناء في المرحلة الإبتدائية، وفي بداية المرحلة المتوسطة بدأ في تلقي الدروس المكثفة لتعلم العزف على آلة الساكسفون كوسيلة لمتابعة مساره المهني.وأصبح تاي هيونق متدربا لدى شركة "بيغ هيت إنترتينمنت"، وذلك بعد اجتيازه الاختبار في دايغو، ثم تخرج من مدرسة الفنون الكورية الثانوية عام 2014، والتحق بجامعة سايبر العالمية.أصدر كيم تايهيونغ أغنيته المنفردة “Singularity” في شهر مايو 2018، وتم طرحها كمقطع تشويقي لألبوم فرقة BTS الكامل لوف يور سيلف، في 25 أكتوبر 2018 تم تشغيل الأغنية لأول مرة على إذاعة بي بي سي البريطانية في بريطانيا، كما أنها تعد أول أغنية كورية منفردة يتم إذاعتها على هذه الإذاعة، وبعد شهر فقط من إصدار الأغنية قامت صحيفة الغارديان العالمية بإضافة “Singularity” إلى قائمة أعلى 50 أغنية لشهر يونيو 2018.اطلق مغردي تويتر حول العالم وسم Happy Birthday Taehyung ليتصدر التريند العالمي بكافة الدول، ويشمل أكثر 500 ألف تدوينة من معجبي ومحبي تاي في شتي دول العالم، حيث تداول النشطاء صور وفيديوهات تاي هيونغ، وكتبوا عبارات تغمرها السعادة والحب، وتمنوا له مزيدا من التوفيق والنجاح.