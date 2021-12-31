بعد الوعكة الصحية.. "إلهام الفضالة" تكشف سبب دخولها الى المستشفى

طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على وضعها الصحي، وكشفت عن بعض تفاصيل الوعكة الطارئة التي تعرضت لها صباح الخميس واستدعت نقلها إلى المستشفى.

وقالت الفنانة الفضالة في منشور عبر حسابها في ”سناب شات“ وجهته لمتابعيها: "الحمد لله حالتي أحسن.. أمس فجأة تعبت وأغمى علي من الإجهاد والتعب النفسي والجسدي تسبب لي بوعكة صحية دخلوني على أثرها المستشفى".

وشكرت الفنانة الكويتية كل من سأل عنها، لافتة إلى أن "هاتفها وهاتف زوجها لم يهدئا منذ اللحظات الأولى لمرضها ونقلها إلى المستشفى“، دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول مرضها، وإن كانت قد غادرت المستشفى أم لا".

وبدوره، شكر الفنان شهاب جوهر، زوج الفضالة، كل من اتصل به وراسله للاطمئنان على صحة زوجته.

وكان الفنان شهاب جوهر قد وثق لحظة وصول سيارة الإسعاف لنقل زوجته ونشر عدة صور من داخل أروقة المستشفى.

وقبل نقل الفنانة الفضالة للمستشفى بوقت قصير، كانت تحتفل مع شهاب جوهر بعيد ميلاده، الذي صادف يوم الخميس، إذ نشر كلاهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من احتفالهما بعيد الميلاد.

وعاود جوهر مساء الخميس نشر صور له برفقة أبنائه من طليقته الذين شاركوه الاحتفال بعيد ميلاده.