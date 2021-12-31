فاتن موسى تبكي على الهواء وتوجه رسالة لمصطفى فهمي (فيديو)

حرصت فاتن موسى الإعلامية اللبنانية على توجيه رسالة جديدة لطليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بعد أسابيع من أزمة طلاقهما، وذلك من خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام أثار الجدل بين متابعيها.