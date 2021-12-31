أفلام ارتبط اسمها باحتفالات العام الجديد

بالتزامن مع نهاية العام، وقبل ساعات من البدء في عام جديد، يعود للأذهان دومًا باقة من الأفلام العالمية المميزة، التي يحرص كثيرون على الاستمتاع بمشاهدتها خلال موسم رأس السنة، لدرجة أنها أصبحت مرتبطة في ذاكرتهم دومًا بهذا الوقت من كل عام.



فيلم "Home Alone"

ارتبط فيلم "Home Alone" الذي عُرض لأول مرة عام 1990 بموسم استقبال العام الجديد لدى المشاهدين، فبعد مغامرات كيفين بطل الفيلم، الذي أدى دوره ماكولاي كولكين كأي طفل في عمره، وقال جملته الشهيرة "لقد جعلت عائلتي تختفي" عندما غادرت عائلته في إجازة بدونه، وفي تلك اللحظة يتغير مسار الفيلم عندما يحاول اثنان من اللصوص سرقة المنزل، حيث يعرض بعضًا من أكثر تقنيات الدفاع عن النفس إبداعًا وكوميديا على الإطلاق.







فيلم "One Magic Christmas"

قبل ظهور أفلام العطلات على نتفليكس، كان هناك فيلم "One Magic Christmas" من إصدار ديزني لعام 1985، ويجسد فيه الممثل الأمريكي هاري دين ستانتون دور ملاك يراقب عائلة من الطبقة العاملة المكافحة، ويتمتع الفيلم بمزيج رائع من العزيمة والأمل والعاطفة.







فيلم "Prancer"

تكتشف جيسيكا ريجز، التي جسدت دورها ريبيكا هاريل تيكل أحد الغزلان في الغابة، لكنها سرعان ما تكتشف أن هذا الغزال قد يكون بالفعل، حيوان الغزال السحري، لكن يتطرق الفيلم أيضًا إلى بعض قضايا الحزن الطبقي والعائلي بطرق غير مباشرة. فيلم "Prancer"تكتشف جيسيكا ريجز، التي جسدت دورها ريبيكا هاريل تيكل أحد الغزلان في الغابة، لكنها سرعان ما تكتشف أن هذا الغزال قد يكون بالفعل، حيوان الغزال السحري، لكن يتطرق الفيلم أيضًا إلى بعض قضايا الحزن الطبقي والعائلي بطرق غير مباشرة.





فيلم "The Polar Express"

فيلم "The Polar Express" هو فيلم رسوم متحركة للنجم توم هانكس، ويتم سرد هذه الحكاية الكلاسيكية لرحلة ليلة نهاية العام إلى القطب الشمالي في فيلم الرسوم المتحركة الذي يشعر معه المشاهدون بالواقعية الشديدة.







فيلم "Office Christmas Party"

يجسد تود جوزيف ميلر وجينيفر أنيستون دور أشقاء متناقضين، لديهما وجهات نظر مختلفة حول كيفية إدارة الشركة التي ورثوها، ونظرًا لتكليف ميلر بالحصول على صفقة تتعلق بعميل مهم للغاية، يقوم ببعض الأعمال الغير متوقعة، لدرجة أنه قد يعرض شركتهم للخطر أيضًا.