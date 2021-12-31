في بغداد.. حفل توقيع كتاب عن "فؤاد سالم"

اقام الملتقى الثقافي بشارع المتنبي في بغداد، جلسة خاصة للكاتب والصحفي زيدان الربيعي لتوقيع كتابه "فؤاد سالم .. صوت الوطن والناس"، صباح الجمعة على قاعة "جواد سليم".

وشهدت الجلسة الجلسة التي ادارها الروائي صادق الجمل، مقاطع غنائية للمطرب فؤاد سالم قدّمها المطربان ناظم الاصيل وخضير المالكي، كذلك شارك المطرب حسين جبار في الجلسة.

كما شهدت الجلسة تقديم المحتفى به نبذة عن الكتاب، فضلاً عن ابرز المواقف التي ربطته مع المطرب فؤاد سالم.

كذلك تحدث الربيعي عن كتابه الذي يتحدث عن السيرة الفنية والسياسية للفنان فؤاد سالم.

وشهدت الجلسة أيضاً مداخلات من قبل الحضور، حيث اشاد الناقد الفني حيدر شاكر بالكتاب والمؤلف، كما اثنى على السيرة الرائعة للمطرب فؤاد سالم.