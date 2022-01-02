ما بين الأحمر والأسود.. من الأجمل في إطلالات حفلات رأس السنة 2022؟ (صور)

وفي حفل رحمة رياض في مدينة أسطنبول لعام 2022 اعتمدت أيضاُ على اللون الأسود لكنها جمعت معه الأبيض، إتسم التصميم بقصة أوف شولدر ، وتزيّن عند الصدر بقماش أبيض فيه بعض الطيات.واكتملت إطلالة رحمة رياض بالمجوهرات وتسريحة شعر نصف مرفوع واعتمدت مكياج ارتكز على الأيلاينر الأسود وأحمر شفاه زهري فاتح.إطلالة نانسي عجرم أيضاً جمعت بين اللونين الأبيض والأسود وكانت الإطلالة الأكثر إثارة خلال حفلها بمدينة العين السخنة التي أشعلت من خلاله الأجواء الباردة وتغلبت على الأمطار التي أخرتها عن صعودها خشبة المسرح لما يقرب من ساعتين وبمجرد صعودها المسرح تفاعل معها الجمهور على أنغام أغنياتها وكانت إطلالتها جذابة بالأسود والأبيض.إطلالة نوال الزغبي خلال حفلها في أمريكا جاءت باللون الأسود أيضاً بجانب الفضي، وارتدت نوال فستانًا طويلا، مجسمًا، بأكمام طويلة، وظهر مكشوف، صمم الفستان من قماش فاخر باللون الأسود وطرز بالكامل بحبات الكريستال اللامع بلون الفضي الجذاب.تألقت نجوى كرم بفستان أحمر مميز من توقيع Rami Kadi، وجاء تصميمه بشكل جذاب متناسق على القوام.واحتفلت هيفاء وهبي بقدوم عام 2022، بإطلالة أنوثية صارخة، مرتدية فستانًا مجسمًا قصيرا، حملات، مصمم من قماش للامع باللون الأحمر الفاقع، مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاءً ذا كعب عال بنفس اللون.كما نشرت الفنانة السورية نسرين طافش إطلالة لها باللون الأحمر اللامع عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام معتمدة على فستان قصير.