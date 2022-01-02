احلام تطلب من فنان سعودي الغناء معها والاخير يفاجئها بالرد (فيديو)

سألته متى بتغني حزين شوفوا التواضع ورده علي ❤️❤️❤️❤️❤️عبدالمجيد عبدالله

انها ليله عبدالمجيد ياساده زانت الحفله نور فوق نور استاذنا الكبير pic.twitter.com/kIRcNllHkx — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) December 31, 2021

وظهرت الفنانة أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر تويتر وهي تطلب من عبدالمجيد عبدالله أن يغني أغنية حزين قبل صعوده على المسرح للغناء ضمن فعاليات موسم الرياض.وجاء رد عبدالمجيد عبدالله غير متوقع قائلاً: "والله ما أحد يقدر يغنيها بعدك.. لو طلع السماء ونزل الأرض"، وهو ما سبب حالة من السعادة للفنانة أحلام ولم تجد الكلمات التي تعبر به عن سعادتها.وكان حضور الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح بعد غياب طويل مفاجأة الحفل، وشارك مع الفنان محمد عبده في الغناء على المسرح واصفا إياه" بعملاق الأغنية السعودية والجزيرة والوطن العربي".وطلب محمد عبده من الفنان عبدالمجيد أن يعد الجمهور بالبقاء معه مستقبلا، ووافق على ذلك، قبل أن يعود فنان العرب بالهتاف بكنية عبدالمجيد مكررا "أبوعبدالله، أبوعبدالله" في لفتة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.المصدر: ليالينا