ما مرض مي عزالدين الذي تعاني منه منذ سنوات؟

غياب أخبار مي عز الدين أثار القلق والخوف لدى محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.وكشفت مي عز الدين منذ ساعات عن تفاصيل حالتها الصحية، إذ كتبت عبر خاصية "الاستوري" في حسابها على أنستقرام، قائلة: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتي من الوجع طول الليل، يا رب بكره متستاهلش العملية".وبعد ساعات نشرت "استوري" جديدة قالت خلالها: "شكرا على سؤال الجميع، عدت والنهاردة أحسن.. وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده".وأضافت مي عز الدين: "من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها، بس واضح إنها لازم تتشال، الحمد لله".صدمت مي عز الدين جمهورها بعدما كشفت عن حجم الألم الذي يهاجمها في جوف الليل بسبب المرارة، وانهالت الدعوات الطيبة من جانب المتابعين، والذين تمنوا لها السلامة وسرعة الشفاء.وأكدت مي أن استمرار الألم سيدفعها لإجراء عملية جراحية عاجلة، مشيرة إلى أن الألم انتهى نتيجة المسكنات، ولكن إجراء الجراحة بات أمراً ضرورياً، وستجري الجراحة هذا العام.