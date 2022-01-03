لهذا السبب.. ممثلة تركية تعتزل التمثيل التلفزيوني

بعد عرض مسلسلها عطايا على منصة مسلسلات عالمية، أكدت الممثلة التركية بيرين سات، أنها لن تعود للمسلسلات التلفزيونية، وأنها ستعتزل التمثيل التلفزيوني، وذلك بسبب عدم رغبتها بالتمثيل بمشروع خاضع للرقابة

وأضافت: "بعد تذوقكم للحرية لمرة من الصعب جدا أن تكون مقيدا". وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا صورا جريئة لبيرين سات، وذلك من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية. وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين، تبادلهما القبل. وشكّلت هذه الصور ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لإنتقادات كثيرة.

