فنانة عربية تشكو زوجها بسبب "العطر والمنبه".. اشياء "تزعجني"! (فيديو)

كشفت النجمة اللبنانية نور، عن العادات التي اكتشفتها بعد الزواج وأصابتها بالصدمة.

وقالت نور خلال المقابلة التلفزيونية في برنامج "صاحبة السعادة" إن "زوجها كان يتعامل معها في بداية تعارفهما بطريقة طبيعية بعيدا عن كونها ممثلة مشهورة".

وتابعت نور حديثها أن "صدمات الزواج في أول عام تمثلت في المنبه، حيث كان زوجها يستيقظ في السادسة صباحا وهذا الأمر كان يزعجها كثيرا، كما يعد التكيف في الشتاء مع هذا الأمر صعبا للغاية، بالإضافة إلى انزعاجها من تعطر زوجها في الصباح".

وأكدت نور أن التكيف مع الشتاء والمنبه والتعطر صباحا كانت أشياء مزعجة بالنسبة لها في سنة أولى زواج، وتحديدا التعطر، لأنها كانت لا تستطيع التنفس لحظة الاستيقاظ من النوم.