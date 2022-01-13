وفاة مخرج سعودي عن 77 عاماً

وقال ابن الفنان الهويريني على "تويتر" إن والده توفى اليوم، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة".والهويريني من مواليد 19 ايار 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى السعودية حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.