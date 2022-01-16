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اتهمها بالكذب.. ياسمين صبري تتعرض لهجوم حاد من والدها

فن وثقافة

2022-01-16 | 01:38
اتهمها بالكذب.. ياسمين صبري تتعرض لهجوم حاد من والدها
المصدر:
ارم نيوز
2,445 مشاهدة

هاجم أشرف صبري ابنته الفنانة المصرية ياسمين صبري من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتهمها بالكذب والإساءة إليه.

وكتب أشرف صبري على فيس بوك: "دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة، وأنها وصلت بمجهودها".


وتساءل والد ياسمين صبري: "هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟ أنا أفهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقولي أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل!، يبقي كذب له مبرر!، لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية، وبتلبس من باريس لأني كنت باجيب لها لبسها من هناك، ودخلت مدرسة الـ EGC أرقي مدارس اسكندرية في وقتها، وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم، ولها غرفة خاصة بحمامها".

وأضاف أشرف صبري: "كانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية، وأصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية، وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد".

وتابع صبري: "كنت أروح دايما أقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية، وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور".

وتعجب أشرف صبري من ابنته قائلا: "تطلع تدعي إنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس!، إيه الكدب والفيلم المتخلف ده؟، إنتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان.. وبتكدبي ليه؟ ، هتاخدي نشان يعني علي خيبتك وفقرك، وصلتي وبقيتي حاجة؟، انتي بالنسبة لأبوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي إيه غير إنك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسقفلك".

وختم والد ياسمين صبري منشوره قائلا: "حتى أخوكي بهدلتيه، اللي طول عمره جنبك وبيجي من آخر الدنيا عشانك!، ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي، بطلي تجيبي سيرة عيلتك وأبوكي اللي رباكي منك لله".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ياسمين صبري للهجوم من والدها، حيث تعرضت العام الماضي لهجوم منه بسبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها، ليفتح والدها النار عليها ويتهمها بالجحود.
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