في ذكرى ميلادها.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم إلى والدتها الراحلة (صور)

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدتها الراحلة معلقة عليها: "الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي".وانهالت التعليقات من الفنانين حيث علقت الفنانة رانيا محمود ياسين" الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته في جنات النعيم عيدها هي اونكل سمير في جنات نعيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ".يُذكر أن دلال عبد العزيز توفت ، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض الذي أودى بحياة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.