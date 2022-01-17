ممثل مصري شهير يهاجم "محمد رمضان" بسبب وصف نفسه بـ"نمبر وان"

وقال مرسي في تصريحات صحفية مهاجماً محمد رمضان بالقول:”ده كلام فاضي، ده من ضمن الكلام الفاضي وأنا بقوله يا محمد انسى الكلام دا، يعني إيه نمبر وان؟”.وتابع: "يعني مثلا علاء مرسي أنا رقم واحد في وقت ما في حدث ما، ورقم أربع مائة في وقت ما في لحظة ما".وأكمل: "على سبيل المثال دكتور أحمد زويل هو رقم واحد في توقيت معين ولحظة معينة في الحدث الخاص ، رقم واحد رجل يبيع ليمون في إشارة مرور ويربي أبناءه ويصبحون أطباء هذا هو رقم واحد".