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فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا
فن وثقافة
2022-01-17 | 07:26
5,511 مشاهدة
أعلنت الفنانة المصرية بسمة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إجراء مسحة طبية، وثبوت إيجابيتها.
وكتبت بسمة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، يا ريت الناس كلها تخللي بالها؛ لأن العدوى دلوقت في الهوا".
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