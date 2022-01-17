فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة المصرية بسمة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إجراء مسحة طبية، وثبوت إيجابيتها.

وكتبت بسمة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، يا ريت الناس كلها تخللي بالها؛ لأن العدوى دلوقت في الهوا".

