سوق السراي.. ذاكرة شعبية تؤرخ الحياة البغدادية

يحتضن سوق السراي ببغداد العشرات من المهن والحرف اليدوية التي يرجع تأريخها لمئات السنين، ابرزها النحت والخط والرسم وسراجة الجلودحال دخولك لهذا السوق ستمر بالعديد من المصنوعات اليدوية التي لن تجد لها مثيلا الا بهذا المكان. الجلود واللوحات والتحفيات هي ابرز مايميزه عن غيره..ايوب الذي يعمل بحرفة سراجة الجلود يقول بان تأريخها يعود لمئات السنين..وهي مهنة تم توارثها من جيل لاخروبمسافة بضعة امتار فقط يجلس جعفر مع لوحاته..فهي من الحاجات التي يقبل عليها الزائرون هنا..وتختلف اذواقهم باختلاف انواعها المتعددة ..فمنها القماشية والورقية والخشبية وغيرهاويرجع تأريخ سوق السراي إلى العصور العباسية المتأخرة، وتغير اسمه بمرور الزمن حسب الاعمال التي كانت تقام فيها..ومنها السراجون والوراقون والتباغون. اما الاخيرة وهي السراي فتعني القصر وتعود للحقبة العثمانية التي غيرت العديد من تسميات شوارع وازقة بغداد ابانها.