إصابة "أحمد البشير" بمتحور أوميكرون

أعلن مقدم البرامج، أحمد البشير، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الصفحة المعروفة بـ"جمهورية البشير" عبر منشور في فيسبوك، إلى تأجيل حلقة الجمعة المقبلة من برنامج البشير شو إلى الأسبوع المقبل؛ بعد إصابة البشير بمتحور أوميكرون من كورونا.