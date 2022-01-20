"أنجلينا جولي" تجذب الملايين على "إنستغرام" في فترة قصيرة

تمتلك الفنانة الأميركية، أنجلينا جولي، قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم أجمع، كونتها من خلال الأعمال الفنية المميزة التي قدمتها على مدى مشوار فني طويل، زينته بإمكاناتها وقدراتها المميزة.

وانعكست شعبية أنجلينا بصورة واضحة على حسابها الجديد بموقع "إنستغرام"، حيث جمعت حوالي 12 مليون متابع، بعد 5 أشهر من انضمامها إلى التطبيق رغم أن الفنانة الشهيرة تتابع 3 حسابات فقط، وشاركت 24 منشوراً حتى الآن. ولا تتابع أنجلينا جولي أي ممثل في هوليوود على "إنستغرام"، واستخدمت حسابها إلى حد كبير لترويج مشاريعها المتعلقة بحقوق الإنسان.

