بعد غياب طويل.. "نصير شمه" يحيي حفلا موسيقيا كبيرا في بغداد (فيديو)

الموسيقار العراقي نصير شمة أحد رموز العود العربي، يعود إلى العراق بعد غياب دام عقودا، وأحيا حفلا موسيقيا كبيرا بحضور الجمهور المحب للآلات الموسيقية العراقية في العاصمة بغداد.



ويريد الموسيقي العراقي العالمي نصير شمه بثّ الروح، عبر أوتار عوده، بالموسيقى العراقية التي أطفأت وميضها 40 سنةً من الحروب.



ويقول شمه، "لدينا العود، والسنطور أيضاً. نشأت هذه الآلات قبل المسيح بألفي عام. إنها آلالات موسيقية تاريخية". ويقول شمه، "لدينا العود، والسنطور أيضاً. نشأت هذه الآلات قبل المسيح بألفي عام. إنها آلالات موسيقية تاريخية".