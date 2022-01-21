"رحمة رياض" تتلقى هدية لافتة (صورة)

إحتفلت الفنانة العراقية "رحمة رياض" بعيد ميلادها في الأيام القليلة الماضية ولا زالت حتى اليوم تتلقى العديد من الهدايا والمعايدات من محبين وزملاء وأصدقاء.

وشاركت رحمة متابعيها صورة على " الانستغرام" إستعرضت فيها الهدية اللافتة التي تلقتها وهي باقة كبيرة من الورد الأحمر وضعت في علبة على شكل قلب، وظهرت رحمة جالسة إلى جانبها الهدية بإطلالة لافتة، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه:"حبكم ومشاعركم الصادقة وصلت اليا احلى شعور بالدنيا.. شكرًا من كل قلبي.. أحبكم !"

وكان إحتفل فريق عمل شركة Music is My Life بعيد ميلاد رحمة رياض، بطريقة مميزة.

ونشرت الصفحة الخاصة للشركة مقطع فيديو، أظهرت فيه المفاجأة التي حضرتها لها، وقطعت رحمة قالب الحلوى وسط أمنيات الفريق والشركة بدوام النجاح والتألق.

بدورها رحمة عبرت عن سعادتها بهذه الاحتفالية وتوجّهت بالشكر إلى فريق العمل فرداً فرداً وتمنّت الأمان والسلام للأمة العربية والتوفيق في مشاريعها الفنية والخاصة في العام الجديد.

وقد طغت على الاحتفالية أجواء من الفرح والمزاح وتبادل الامنيات السعيدة.