"العرّاب" يعود إلى الشاشات بعد ترميمه

في الذكرى الخمسين لانطلاقة السلسلة الفيلمية the godfather – العرّاب، تعرض صالات دولبي، و amc الأميركية بدءاً من 24 شباط/ فبراير المقبل، النسخ الثلاث المرمّمة من الفيلم.









وكانت عمليات الترميم استغرقت 1000 ساعة لتصحيح الألوان، و4000 ساعة لإزالة البقع وإصلاح التمزقات.



وفي هذا الصدد قال المخرج كوبولا: "أنا فخور جداً بفيلم العراب الذي استهلك الثلث الأول من حياتي الإبداعية، ومن دواعي سروري أيضاً الاحتفاء بهذا الإنجاز البارز مع بارامونت جنباً إلى جنب مع المعجبين الرائعين الذين أحبوه لعقود من الأجيال التي لا تزال تجد الثلاثية ذات صلة بأحداث اليوم، وأولئك الذين سيكتشفونها لأول مرة".



بينما اعتبرت نائبة رئيس بارامونت أندريا كالاس أنّ "التصوير الرائع، وتصميم الإنتاج والأزياء وصولاً إلى كتابة السيناريو والإخراج، جعلت الثلاثية مشهورة وأكثر من مجرد أجزاء لفيلم، لقد كان التزامنا بتكريم كل صنّاع هذا العمل الاستثنائي". أعلنت شركة بارامونت أنّ صالات دولبي، و "amc" الأميركية ستباشر بدءاً من 24 شباط/ فبراير المقبل، عرض ثلاثية أفلام the godfather - العرّاب، للمخرج فرنسيس فورد كوبولا، بمناسبة مرور 50 عاماً على إطلاق الجزء الأول من السلسلة عام 1972، في نسخ مرممة، على أن تعرض النسخ نفسها بدءاً من 22 آذار/ مارس المقبل بتقنية 4k ultra hd.وكانت عمليات الترميم استغرقت 1000 ساعة لتصحيح الألوان، و4000 ساعة لإزالة البقع وإصلاح التمزقات.وفي هذا الصدد قال المخرج كوبولا: "أنا فخور جداً بفيلم العراب الذي استهلك الثلث الأول من حياتي الإبداعية، ومن دواعي سروري أيضاً الاحتفاء بهذا الإنجاز البارز مع بارامونت جنباً إلى جنب مع المعجبين الرائعين الذين أحبوه لعقود من الأجيال التي لا تزال تجد الثلاثية ذات صلة بأحداث اليوم، وأولئك الذين سيكتشفونها لأول مرة".بينما اعتبرت نائبة رئيس بارامونت أندريا كالاس أنّ "التصوير الرائع، وتصميم الإنتاج والأزياء وصولاً إلى كتابة السيناريو والإخراج، جعلت الثلاثية مشهورة وأكثر من مجرد أجزاء لفيلم، لقد كان التزامنا بتكريم كل صنّاع هذا العمل الاستثنائي".

أسماء كثيرة تعاقبت على الثلاثية يتقدمها: مارلون براندو، ومعه آل باتشينو، جيمس كين، ريتشارد كاستلانو، روبرت دوفال، ستارلنغ هايدن، جون مارلي، ريتشارد كونتي، أندي غارسيا، إيلي والاش، دايان كيتون، صوفيا كوبولا، وبريدجيت فوندا.



وكان الفيلم الأول ظهر عام 1972 وعلى ملصقه مارلون براندو، ومدة عرضه ساعتان و55 دقيقة، والجزء الثاني عام 1974 يمتد لـ 3 ساعات و22 دقيقة، في حين أنّ الثالث عرض عام 1990 في ساعتين و42 دقيقة. ووقّع النصوص دائماً المخرج كوبولا، والسيناريست ماريو بوزو، الذي توفي عام 1999 عن 78 عاماً.