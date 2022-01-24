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فيلم "أصحاب ولا أعز".. يواصل إثارة الجدل

فن وثقافة

2022-01-24 | 02:30
فيلم "أصحاب ولا أعز".. يواصل إثارة الجدل
1,400 مشاهدة

لا يزال جدل فيلم "أصحاب ولا أعز" مستمر، بين مؤيد لحرية الإبداع وبين معارض للمواضيع المطروحة في الفيلم.

مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، كان قد تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب ضد الفيلم مشيرًا بأن الفيلم يتناول العديد من القضايا التي لا تليق بالمجتمع المصري مثل المثلية الجنسية والخيانة الزوجية.

وإستكمالا لحالة الجدل والتحركات القانونية، فتقدم المحامي أيمن محفوظ بدعوى قضائية ضد الفيلم, وانهالت التعليقات حول الفلم بشكل ملحوظ.

لكن، مع الإعتراضات والهجوم إلا أن هناك من يرى أن الفيلم مختلف وطبيعة وعفوية الحوار فيه مميزة خاصة وأنه يناقش قضية خطيرة وهي تعلق المجتمع بجهاز الموبايل والذي قد ينتهي بكوارث.

وبخلاف الأراء الإيجابية أو السلبية فهنأ عدد من الفنانين صناع العمل ومن بينهم عائشة بن أحمد، ناردين فرج، إنجي علي، كريم قاسم، هند صبري، غادة عبد الرازق، سارة عبد الرحمن.

أما عن الرقابة على المصنفات، فشارك خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن", وقال: الفيلم غير مصري وليس لنا علاقه به من قريب أو بعيد وأنه إذا ثبت أنه يخالف التقاليد المصرية فيتم طلب منع عرضه داخل مصر".
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