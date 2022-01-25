ناصر القصبي يشن هجوما لاذعا على "نيتفلكس": فاسدة ومفسدة

وصف الممثل السعودي ناصر القصبي، اليوم الثلاثاء، منصة "نيتفلكس" بأنها "فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية"، عقب الجدل الذي اثاره الفيلم المصري"أصحاب ولااعز".

وكتب القصبي في تغريدة عبر تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغة و في نسخته العربية أحدث جدلاً"، مستدركا "الفيلم لطيف في حواراته وأخراجه إلا أنه .. (وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعة يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً".