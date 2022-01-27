زواج "حليمة بولند" حديث الجمهور

تصدرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها من الدكتور هشام الخياط.

وأبدت الإعلامية الكويتية استياءها الشديد من انتشار أنباء تخص حياتها الشخصية، لأنها تفضل الإبقاء على خصوصيتها بعيداً عن الإعلام والسوشيال ميديا، بعد أن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، وعدم الترويج لأي شائعات.

واستعانت بولند بمقطع فيديو للكاتبة والإعلامية الكويتية "فوزية الدريع"، "أوضحت فيه حقيقة زواج حليمة بولند، من الدكتور هشام الخياط، مؤكدة أن الزواج تم بحضورها وبموافقة والد حليمة بولند وجميع أسرتها، لكنها وصلت لمرحلة نضج فضلت فيها إبقاء الأمر بعيداً عن السوشيال ميديا".

أنهت الدريع حديثها، "مؤكدة أن لا شيء مما تم تداوله يمس سمعة حليمة بولند، لأن عقد الزواج شرعي وبمعرفة جميع أهلها"، وعلقت بولند على كلام الدريع، قائلة: "كلام رائع".