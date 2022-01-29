لن تتوقعوا ما هو نوع هاتف "محمد عبده" المحمول (فيديو)

قدم فنان محمد عبده ليلة مميزة في حفل توزيع الجوائز في حفل Joy Awards، وتعمد تأدية أغنيته الشهيرة "إبعاد" التي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لفنان العرب عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وظهر بالفيديو وهو يستخدم هاتفه المحمول الذي بدا قديما جدا من نوع نوكيا، وتفاجأ الشيخ وليد البراهيم بنوع هاتفه ليسأله ممازحا وهو يضحك "وش ذا التليفون" ليرد محمد عبده عليه مبتسما "هذا طال عمرك الأصالة".

مما أثار تساؤلات كثيرة بين المتابعين حول اقتنائه لهذا الهاتف حيث وصفه الكثير من محبيه بالمتواضع والذي لا يهتم للمظاهر.