تركي آل الشيخ يدافع عن الفنان حسن الرداد بعد تصريحاته الاخيرة (صورة)

تعجب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية "تركي آل الشيخ" للانتقادات التي تعرض لها الفنان "حسن الرداد"، على خلفية تصريحاته الأخيرة في joy awards بموسم الرياض.



وكتب آل شيخ عبر "فيسبوك": "لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ المملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحالي وإلى آخر الزمان ستظل أرض الحرمين الشريفين، وأرض الخير والسلام والأمان، وحاضنة للفن والإعلام، التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة".



وأضاف: "تُركت كل هذه الإيجابيات وحفل Joy الذي يعد أكبر حفل بالعالم العربي بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط مخفي الهدف منها".



وتابع: "أقول لكل ناجح عربي والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك، وأنصح كل تافه أن يستمر في تفاهته ويستمتع بنجاح الآخرين".



بدوره، نفى الفنان حسن الرداد الأخبار المتداولة حول أمنيته أن يعيش في السعودية لأنها ملتقى الفن. وأضاف: "تُركت كل هذه الإيجابيات وحفل Joy الذي يعد أكبر حفل بالعالم العربي بشهادة الجميع وتم التركيز بشكل تافه على نقاط مخفي الهدف منها".وتابع: "أقول لكل ناجح عربي والعالم عامة أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك وداعمة لك، وأنصح كل تافه أن يستمر في تفاهته ويستمتع بنجاح الآخرين".بدوره، نفى الفنان حسن الرداد الأخبار المتداولة حول أمنيته أن يعيش في السعودية لأنها ملتقى الفن.

وكتب الرداد في منشور على "فيسبوك"، "أن هذا التصريح محرف من أجل تحقيق التريند واستغلال اسمه، وناشد الصحفيين المهنيين وجمهوره التأكد من صحة ما يقال على لسانة قبل الترديد".