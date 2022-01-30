"إليسا" و"مروان خوري" يلتقيان بعد خلاف دام سنوات

وعلق مروان على الصورة قائلا: "لقاء طال انتظاره مع نجمتنا اللامعة إليسا والعديد من الأغاني قيد الإعداد".

وكانت قد أعلنت الفنانة إليسا قبولها دعوة الإعلامية إسعاد يونس لمباركة الصلح بينها وبين الفنان اللبناني مروان خوري التي أطلقتها خلال برنامج "صاحبة السعادة".ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وكتبت إليسا: "‏ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام".