إنتحار ملكة جمال أمريكا بقفزها من الطابق 29

وتلقت شرطة المدينة اتصالاً في تمام الساعة السابعة، الأحد 30 كانون الثاني 2022، أبلغهم أن هناك حادثاً على ما يبدو أنه محاولة انتحار أو بفعل فاعل.ومن خلال التحقيقات الأولية للحادث، تبين أن تشيسلي كريست، قفزت من طابق مرتفع في المبنى.وكشفت صحيفة "نيويورك" الأمريكية، أن كريست توفيت نتيجة سقوطها من الشرفة، تحديدًا من الطابق التاسع والعشرين، من مبنى شقتها في ولاية نيويورك.يذكر أن تشيسلي كريست، السمراء فازت في 2019 بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، وكانت محامية سابقة، وقبلها كانت عارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية، ومثلت الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون عام فوزها بتاج الجمال الأمريكي، إلا أن لجنة الحكام اختارت غيرها للقب.ونعت منظمة "ملكة جمال الكون" وأيضا "جمعية ملكة جمال الولايات المتحدة" الراحلة في بيان مشترك، قالتا فيه إنها "كانت واحدة من أكثر الناس ذكاءً ودفئا وطيبة، وحظينا بشرف معرفتها، وأضاءت كل غرفة دخلت إليها".وكشفت التحقيقات أن كريست تركت ورقة مدوّن عليها بعض التعليمات والرسائل لأسرتها، فأوصت أن تذهب جميع معلقاتها لوالدتها، لكنها لم توضح أنها ستقوم بالانتحار.ووُلدت كريست في جاكسون بولاية ميشيجان، وتخرجت بمرتبة الشرف في جامعة "ساوث كارولينا"، كما حرصت على الاستمرار في التعليم، وحصلت على شهادات من كلية "دارلا مور" للأعمال، كلية الحقوق بجامعة "ويك فورست".