جورج وسوف يطل على محبيه من أربيل

وكان الوسوف قد اجتمع بالفنان اللبناني وليد توفيق الذي شارك متابعيه في صفحته الخاصة مجموعة من الصور كشف من خلالها عن تواجده معه وكذلك ضمت الجمعة الفنان وسام الأمير، ومحمد خيري، ومازن زوايدي.وعلق وليد توفيق على الصور التي نشرها بالقول: "بضيافة السلطان الحبيب أبو وديع وبحضور الفنانين الاصدقاء وسام الامير، محمد خيري ومازن زوايدي"، وتفاعل المتابعون مع الصور معربين عن سعادتهم بتواجدهم سوياً، من بينهم المخرج اللبناني فادي حداد.