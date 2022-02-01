بعد غياب طويل.. مي عزالدين تعود للدراما بـ "جزيرة غمام"

بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لمسلسل "البرنسيسة بيسة"، تعود الفنانة مي عزالدين، للوقوف مرة أخرى أمام كاميرات الدراما، وذلك من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، والمقرر طرحه فى الموسم الرمضاني المقبل.



وتدخل اليوم مي عزالدين اللوكيشن لتصوير مشاهدها بالعمل ،ويشاركها البطولة "طارق لطفى"، "فتحى عبد الوهاب"، "أحمد أمين"، "رياض الخولى"، تأليف الكاتب "عبدالرحيم كمال"، وإخراج "حسين المنباوي".



وتدور أحداثه فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.