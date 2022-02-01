هذا ما قالته "بلاسخارت" بعد زيارتها مدينة "اور" الاثرية (صور)

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الزيارة شملت الاطلاع على الزقورة والقصر الملكي ومجموعة من المعابد وقد استمعت السيدة بلاسخارت الى شرح مفصل من قبل مدير اثار المدينة ومفتش اثار ذي قار".وقالت بلاسخارت ان "العراق بحاجة الى الاستقرار والازدهار"، مشددة على "ضرورة قدوم السياح الى مدينة أور والاستمتاع بهذه الاماكن الجميلة في العراق".ووجهت بلاسخارت "رسالة للحكومة العراقية تضمن "أهمية خلق اجواء امنية للسياح بهدف القدوم لهذه الاماكن السياحية، والذي من شأنه خلق فرص عمل للكثير من المواطنين في المحافظة".