"فيفي عبده" ترقص على اغنية عراقية وتتعرض لإنتقادات واسعة (فيديو)

نشرت الراقصة المصرية "فيفي عبده" فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.



وبالفيديو قامت فيفي بأداء رقصة خليجية وكانت ترتدي فستاناً مكشوف عند الصدر، الأمر الذي جعلها عرضة لإنتقادات قاسية وهجوم عنيف من المتابعين والرواد فقد اعترض البعض على مبالغتها في الرقص، وهاجمها آخرون بسبب ملابسها المكشوفة.