على الدبكة العراقية.. ميريام فارس ترقص في السعودية (فيديو)

على الدبكة العراقية، رقصت الفنانة ميريام فارس، خلال فعاليات افتتاح جائزة "فورمولا إي" في السعودية.



وشاركت الفنانة صورًا لها خلال أدائها الرقص على الدبكة العراقية، وذلك بعدد من الصور خلال الحفل، وذلك عبر حسابها على "انستغرام".