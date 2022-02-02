شابة سعودية تنهار بعد لقائها بـ ماجد المهندس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" لشابة انهارت تماما وهي تصور على صفحتها لحظة تصويرها فيديو للفنان العراقي "ماجد المهندس" حين وصوله الى السجادة الحمراء في احد المهرجانات.
وعتبرت الشابة السعودية انها"تمووووت" بعد رؤيتها لفنانها المفضل وقد نشر الفيديو لردة فعلها مما عرضها للانتقادات.
أشار كثر انه كان من المستحسن ان تتصرف بعقلانية اكثر وان تكون هادئة خلال لقائه به .
وهذه ليست المرة الاولى التي تعرض فيها ماجد المهندس لهذا النوع من الاحداث فكثر هن الشابات اللواتي يتفقدن اعصابهن خلال لقائه لحبهن له.