الأمير تشارلز وكاميلا يشاركان الصينيين احتفالاتهم (فيديو)

في مناسبةٍ اعتاد الصينيون عليها منذ القدم، وأجواءٍ إحتفالية مليئة بأصوات الطبول وملوَّنة بالأحمر، شارك أمير ويلز الأمير "تشارلز" وزوجته "كاميلا" دوقة كورنوال الصينيين في احتفالاتهم ببداية العام القمري الجديد. هذا العام الجديد هو عام النمر.



خرج أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى لندن لحضور الإحتفالات في الحي الصيني في لندن والتقيا بأصحاب الأعمال المحليين وأعضاء المجتمع بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

ارتدت "كاميلا" لهذه المناسبة فستاناً أحمر- وهو اللون البارز في احتفالات رأس السنة القمرية- بينما ارتدى الأمير "تشارلز" وشاحاً أحمر تكريماً للمناسبة، حيث يُعتقد أن ارتداء اللون الأحمر سيجلب الحظ السعيد.



كان الأمير تشارلز قد أرسل منذ يومين، رسالة تهنئة إلى جميع من يحتفلون بالسنة الجديدة- صدرت باللغتين الإنجليزية والماندرين- أعرب فيها عن تمنياته الجميلة لجميع الموجودين في الصين وكل من يحتفل بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، مناقشاً فيها أهمية الاستدامة.



قال ملك المستقبل في رسالته على إنستغرام: "نود أنا وزوجتي أن نتمنى عاماً جديداً سعيداً وصحياً ومزدهراً لجميع الموجودين في الصين- وكل شخص يحتفل بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "مع دخولنا عام النمر، المعروف بالعمل الشجاع والارتقاء إلى مستوى التحدي والمغامرة، آمل أن يجعل العالم بأسره هذا عام العمل. معاً، دعونا نخلق مستقبل أفضل لجميع أطفالنا من خلال تغيير الطريقة التي نعيش ونعمل بها لنكون في وئام مع الطبيعة والكوكب. نعمة النمر تجلب السعادة لجميع العائلات في عام النمر. أتمنى لكم السلام والسعادة."



أتي هذه الإحتفالات بعد أن واجه المجتمع العديد من التحديات خلال العامين الماضيين، حيث كافحت الشركات للبقاء في ظل العديد من عمليات الإغلاق المختلفة.

تمثل السنة القمرية الجديدة بداية عام تقويمي جديد للسنة بناءً على الأشهر القمرية. تحتفل به العديد من دول شرق آسيا، بما في ذلك الصين وكوريا واليابان.